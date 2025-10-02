Un legame in più su cui contare | l’appuntamento alla Biblioteca Cassese
Tempo di lettura: 2 minuti “Un legame in più su cui contare” è il titolo dell’incontro in programma Mercoledì 8 Ottobre, alle 18, nella Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda. L’incontro rientra nel progetto “Percorsi sperimentali finalizzati alla promozione di affidamenti ed adozioni difficili”, portato avanti dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 in sinergia con il Centro Studi Affido, che nasce con l’intento di rispondere concretamente al bisogno di accoglienza di minori in condizioni di particolare fragilità o complessità, che necessitano di essere inseriti in un contesto familiare stabile e sereno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
