Un legame in più su cui contare | l’appuntamento alla Biblioteca Cassese

Anteprima24.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Un legame in più su cui contare” è il titolo dell’incontro in programma Mercoledì 8 Ottobre, alle 18, nella Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda. L’incontro rientra nel progetto “Percorsi sperimentali finalizzati alla promozione di affidamenti ed adozioni difficili”, portato avanti dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 in sinergia con il Centro Studi Affido, che nasce con l’intento di rispondere concretamente al bisogno di accoglienza di minori in condizioni di particolare fragilità o complessità, che necessitano di essere inseriti in un contesto familiare stabile e sereno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

un legame in pi249 su cui contare l8217appuntamento alla biblioteca cassese

© Anteprima24.it - “Un legame in più su cui contare”: l’appuntamento alla Biblioteca Cassese

In questa notizia si parla di: legame - contare

“Un legame in più su cui contare”, a Serino e a San Potito Ultra si parla di affidamento familiare

Disturbi del sonno e tumori, c’è un legame? Perché contare le pecore ti può essere utile

Cerca Video su questo argomento: Legame Pi249 Cui Contare