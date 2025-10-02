Un legame in più su cui contare ad Atripalda incontro sull' affido | ospite Luca Trapanese

“Un legame in più su cui contare” è il titolo dell’incontro in programma Mercoledì 8 Ottobre, alle 18, nella Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda. L’incontro rientra nel progetto “Percorsi sperimentali finalizzati alla promozione di affidamenti ed adozioni difficili”, portato avanti dal. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

