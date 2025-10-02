Un impegno generoso con qualche insidia
MONDO. La missione della Global Sumud Flotilla è finita com’era previsto che finisse: l’abbordaggio della Marina di Israele (per la cronaca: un atto di pirateria, visto che si è svolto in acque internazionali, a 70 miglia marine da quelle di Gaza), il sequestro delle barche e, nei prossimi giorni, l’espulsione degli attivisti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: impegno - generoso
Oggi ricorre San Maurizio, Patrono degli Alpini. In questa occasione, celebriamo la professionalità e il generoso impegno con cui tutte le “Penne nere”, esempio di virtù e valori militari, assolvono ogni giorno i compiti loro assegnati. #EsercitoItaliano #Alpini #m - facebook.com Vai su Facebook
Un impegno generoso con qualche insidia - La missione della Global Sumud Flotilla è finita com’era previsto che finisse: l’abbordaggio della Marina di Israele ... Da ecodibergamo.it