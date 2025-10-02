MONDO. La missione della Global Sumud Flotilla è finita com’era previsto che finisse: l’abbordaggio della Marina di Israele (per la cronaca: un atto di pirateria, visto che si è svolto in acque internazionali, a 70 miglia marine da quelle di Gaza), il sequestro delle barche e, nei prossimi giorni, l’espulsione degli attivisti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Un impegno generoso con qualche insidia