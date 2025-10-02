Un gioiello del Veneto che torna a splendere | nuova vita per la Rocca di Monselice

Padovaoggi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella cornice della sala Businaro si è svolta la conferenza di rendicontazione dedicata agli interventi in corso e a quelli programmati per la Rocca di Monselice, con la presentazione delle linee guida per lo sviluppo futuro del complesso monumentale.«Monselice - ha dichiarato l’assessore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gioiello - veneto

Cerca Video su questo argomento: Gioiello Veneto Torna Splendere