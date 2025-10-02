Un fine settimana tra arte musica e socialità a Porta Vescovo con Exxit Festival | Strumento per costruire comunità

Il 3 e 4 ottobre sarà un weekend di musica, arte e socialità a Porta Vescovo per contribuire a riattivare il cuore di Veronetta. Il collettivo Chunga e Black Milk collective, realtà indipendenti formate da amici, dj e visual artists che vivono la loro quotidianità nel quartiere di Veronetta. 🔗 Leggi su Veronasera.it