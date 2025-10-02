Un confronto sulla Destra italiana dal Dopoguerra a oggi | a Chieti la presentazione del libro Le tre età della Fiamma di Marco Tarchi

Un confronto sul percorso della Destra italiana dal Dopoguerra a oggi, dalla nascita del Movimento sociale il 26 dicembre 1946, al Governo di Giorgia Meloni.La Fondazione Cantiere Abruzzo-Italia e l'associazione Identità Comunità ne parleranno con il professor Marco Tarchi, ordinario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

