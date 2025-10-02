Un cittadino | Strisce pedonali invisibili in strada della Bonifica dove tutti corrono aspettiamo altro sangue sulle strade?

Ilpescara.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Alla luce dei recenti fatti di cronaca, seppur causati da un ubriaco già noto alle forze dell'ordine che doveva essere in galera da tempo, non si può ignorare che ci sono tratti del nostro territorio, con attraversamenti pedonali molto pericolosi». A scrivere è un nostro lettore che intende. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cittadino - strisce

Strisce blu a Borgo Bergamo. Forza Italia contro la Giunta: "Il cittadino deve pagare e basta"

Un cittadino: "Strisce pedonali invisibili in strada della Bonifica dove tutti corrono, aspettiamo altro sangue sulle strade?" - «Alla luce dei recenti fatti di cronaca, seppur causati da un ubriaco già noto alle forze dell'ordine che doveva essere in galera da tempo, non si può ignorare che ci sono tratti del nostro territorio ... Come scrive ilpescara.it

Marigliano, vivibilità urbana sotto pressione: la denuncia di un cittadino - Tra marciapiedi invasi da cicli e motocicli, attraversamenti pedonali ormai invisibili e una movida fuori controllo, la qualità della vita Marigliano, vivibilità urbana sotto pressione: l ... Scrive marigliano.net

Cerca Video su questo argomento: Cittadino Strisce Pedonali Invisibili