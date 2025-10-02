Un cantuccio di pace | un gesto di solidarietà per la giornata del dono
Dal 3 al 5 ottobre, per celebrare la giornata del dono, Emergency sarà in Abruzzo nelle città di Fossacesia, Francavilla al Mare, Pescara e L’Aquila con l’iniziativa “Un cantuccio di pace”. Oltre 2.000 i volontari saranno in 20 regioni italiane con i tipici biscotti nostrani per un gesto di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: cantuccio - pace
“Un Cantuccio di Pace”, un NO alla guerra e un aiuto a Emergency nelle piazze di Padova e provincia
'Un cantuccio di pace', volontari in piazza a sostegno dell'operato di Emergency
Un cantuccio come segno di pace: in vendita in 400 piazze italiane http://dlvr.it/TNQWcb - X Vai su X
Un Cantuccio di Pace Contro la Guerra Questo weekend, fai la differenza. Con un piccolo gesto puoi sostenere i medici di Emergency impegnati a Gaza e in tutte le zone di conflitto. Dal 3 al 5 ottobre, i volontari saranno in oltre 400 piazze italiane. A front - facebook.com Vai su Facebook
“Un Cantuccio di Pace”, la campagna di Emergency nelle piazze di Roma - Dal 3 al 5 ottobre 2025, EMERGENCY sarà presente in numerose piazze di Roma con l’iniziativa “Un Cantuccio di Pace”, un gesto simbolico per sostenere le attività mediche dell’organizzazione a Gaza e ... Riporta rainews.it
Emergency torna in Piemonte con "Un cantuccio di pace": tre giorni di solidarietà per Gaza. Diverse le piazze nell'Astigiano - 000 volontari distribuiranno i tipici biscotti toscani in sei province piemontesi per sostenere l'impegno medico dell'Ong ... Secondo lavocediasti.it