Un autogol da insegnare nelle scuole
Durante la partita Persicetana – Barca Casteldebole, campionato Under 15 del girone B di Bologna, gli ospiti, in vantaggio per 1-0, raddoppiano con un gol in fuorigioco. Evidente per tutti ma non per l’arbitro. I giocatori del Barca, indirizzati dal loro mister, battono il calcio di inizio e segnano una autorete, ristabilendo così le distanze corrette. Un gesto di fairplay meritevole, anche per ridare speranza di rivivere un calcio più pulito. Massimo Caprini Risponde Beppe Boni Vabbè l’arbitro può sbagliare, nello sport succede. Fa parte del gioco. Le lezioni di solito però vengono dagli adulti verso i più giovani, ma stavolta lo scenario è ribaltato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
