Un annuncio clamoroso scuote Formello: “Lotito sta per cedere la Lazio” Offerta irrinunciabile"> La storia di Lotito alla Lazio sembra sempre al capolinea, ma poi si trova un modo per andare avanti, nonostante le difficoltà. Claudio Lotito è uno dei presidenti più longevi e discussi della Serie A. La sua storia alla Lazio comincia nel 2004, quando rilevò il club in una situazione finanziaria drammatica, ereditando debiti enormi e una società sull’orlo del tracollo. Con una gestione ferrea, caratterizzata da rigore amministrativo e controllo serrato delle spese, riuscì a stabilizzare i conti e a ridare una base solida al club biancoceleste. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Un annuncio clamoroso scuote Formello: “Lotito sta per cedere la Lazio” | Offerta irrinunciabile