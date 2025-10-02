‘Un amore largo’ L’ultima fatica di Daniele Bertoni
Daniele Bertoni (nella foto), poeta e scrittore per passione, perché scrivendo fa parlare il suo cuore e le sue emozioni, torna in libreria con un nuovo romanzo dal titolo "Un amore largo" nella collana Elementi Letterari delle edizioni YouCant Print di Lecce. L’autore anticipa a La Nazione questa nuova esperienza letteraria che lo ha impegnato negli ultimi mesi. Partiamo dal titolo "Un amore largo" quale messaggio lancia nel suo nuovo romanzo? "Un Amore largo", perché la trama di questo romanzo abbraccia e racconta l’amore che fa parte o dovrebbe far parte di ogni rapporto: che sia il rapporto tra la madre ed un figlio o che sia tra due cuori in tumulto o che sia nella diversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: amore - largo
Non capiamo il senso di quello che dici perché ancora non abbiamo capito quanto sia profondo, lungo, largo il tuo amore per noi. @PaoloCurtaz https://paolocurtaz.it/2025/09/non-capivano-6/… #vangelodelgiorno - X Vai su X
Dietro ogni sposa radiosa, c è un make up pensato con amore Prenotare con largo anticipo ti permette di avere nel giorno del tuo matrimonio professionisti di alto livello senza doverti accontentare di chi trovi disponibile ? Se sei una sposa 2026 e 2027 - facebook.com Vai su Facebook