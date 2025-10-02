Un aiuto per Makar bimbo ucraino di 5 anni ma residente a Latina che ha da poco perso la mamma Eugenia; la donna aveva solo 29 anni…
ABBONATI A DAYITALIANEWS La città di Latina piange la tragica morte di Eugenia, 29 anni, giovane mamma ucraina venuta a mancare improvvisamente la notte tra il 26 e il 27 settembre a causa di un attacco cardiaco presso l’ospedale Santa Maria Goretti. Una storia di coraggio e speranza. Eugenia aveva trovato rifugio in Italia insieme al figlio Makar, oggi di 5 anni, fuggendo dalla guerra in Ucraina circa due anni fa. La sua perdita ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del piccolo, che ora è affidato alle cure del nonno, mentre il padre si trova in Ucraina e sta cercando di ricongiungersi con la famiglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
