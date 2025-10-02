UmbriaLibri la prima edizione nel segno di Lagioia è pronta | il programma

La prima edizione di UmbriaLibri con la direzione artistica di Nicola Lagioia è pronta. “Stati di Natura” è il tema scelto a indicare l'indirizzo dell'evento su dialogo, apertura e inclusività, ma anche cura e rigenerazione attraverso i libri.  Oltre 160 gli eventi in programma tra le due date di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

