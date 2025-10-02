UmbriaLibri la prima edizione nel segno di Lagioia è pronta | il programma

La prima edizione di UmbriaLibri con la direzione artistica di Nicola Lagioia è pronta. “Stati di Natura” è il tema scelto a indicare l'indirizzo dell'evento su dialogo, apertura e inclusività, ma anche cura e rigenerazione attraverso i libri. Oltre 160 gli eventi in programma tra le due date di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: umbrialibri - prima

‘Stati di Natura’ è il tema scelto per la 31esima edizione di UmbriaLibri, il festival letterario della Regione Umbria in programma a Perugia, dal 24 al 26 ottobre, e a Terni, dal 28 al 30 novembre. Si svolgerà un’anteprima di UmbriaLibri 2025 con la verticale del - facebook.com Vai su Facebook

UmbriaLibri, la prima edizione nel segno di Lagioia è pronta: il programma - “Stati di Natura” è il tema scelto a indicare l'indirizzo dell'evento su dialogo, apertura e inclusività, ma anc ... Riporta perugiatoday.it

Più di 160 gli eventi per la 31/a edizione di UmbriaLibri - Sono più di 160 gli eventi in programma per la 31/a edizione di UmbriaLibri, il festival letterario della Regione Umbria che si terrà a Perugia dal 24 al 26 ottobre ... Si legge su msn.com