Umbria seconda nella combinata Figest Primo posto per Lorenzo Passeri nella ruzzola
Si è conclusa con grande successo la partecipazione della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali al Trofeo Coni Estate 2025, tenutosi a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia. L’edizione di quest’anno ha visto la FIGeST tornare proporre una stimolante “combinata” di giochi e sport tradizionali: il lancio della ruzzola, le freccette e il flying disc, che ha coinvolto oltre 50 giovani atleti Under 14. Alla sfida hanno partecipato 4 atleti per ciascuna delle 13 regioni rappresentate – Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: umbria - seconda
La Salernitana resta in Umbria per la seconda parte del ritiro: ecco le date
Umbria, bocciato in seconda elementare dopo l'incidente, la famiglia: "Discriminati perché stranieri". Il Tar: "Decisione giusta"
In Seconda commissione illustrati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annuali per le infiorate artistiche dell’Umbria (Legge regionale 15/2024) http://consiglio.regione.umbria.it/node/80906 #REGIONEUMBRIA - X Vai su X
A Castiglione del Lago perché, in occasione della seconda edizione del Festival dei Cammini, la UISP Umbria – Settore Nuoto ha organizzato la rievocazione storica dell’attraversata a nuoto del Lago Trasimeno - facebook.com Vai su Facebook