Si è conclusa con grande successo la partecipazione della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali al Trofeo Coni Estate 2025, tenutosi a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia. L’edizione di quest’anno ha visto la FIGeST tornare proporre una stimolante “combinata” di giochi e sport tradizionali: il lancio della ruzzola, le freccette e il flying disc, che ha coinvolto oltre 50 giovani atleti Under 14. Alla sfida hanno partecipato 4 atleti per ciascuna delle 13 regioni rappresentate – Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbria seconda nella “combinata” Figest. Primo posto per Lorenzo Passeri nella ruzzola