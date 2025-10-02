Umbria la rappresentativa conquista otto ori al trofeo Coni | Esperienza di crescita personale
La decima edizione del trofeo Coni (28 settembre – 1 ottobre) ha fatto segnare numeri da record. Oltre 4600 atleti under 14 provenienti da tutta la penisola e dalle comunità italiane di Argentina, Australia, Brasile e Venezuela si sono cimentati in ben quarantaquattro diverse discipline sportive. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
