Umbria la rappresentativa conquista otto ori al trofeo Coni | Esperienza di crescita personale

Ternitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decima edizione del trofeo Coni (28 settembre – 1 ottobre) ha fatto segnare numeri da record. Oltre 4600 atleti under 14 provenienti da tutta la penisola e dalle comunità italiane di Argentina, Australia, Brasile e Venezuela si sono cimentati in ben quarantaquattro diverse discipline sportive. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: umbria - rappresentativa

Convocata la rappresentativa femminile Fipav Umbria per il 5 maggio - PERUGIA – La Fipav Umbria, su indicazione del selezionatore Roberto Scaccia, ha convocato la rappresentativa femminile per lunedì 5 maggio alla palestra Territoriale di Castel del Piano: Martina ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Umbria Rappresentativa Conquista Otto