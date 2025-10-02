Ultim’ora Valentino Rossi ufficiale | in MotoGP dalla prossima gara
Valentino Rossi, nonostante si sia ritirato da anni, è ancora al centro dell’attenzione per quanto riguarda la MotoGP. Valentino Rossi è un pilota di straordinario livello. Ritiratosi nel 2021 dalla MotoGP, il nove volte campione del mondo di motociclismo ha ottenuto alcuni dei risultati più rilevanti e straordinari in assoluto. Il Dottore, che ha sfidato tanti rivali eccezionali nel corso della sua lunga carriera, adesso è dedito alle corse automobilistiche e alla sua famiglia. Tuttavia, ciò non lo ha allontanato più di tanto dal paddock della classe regina del motomondiale, visto e considerato che molto spesso partecipa ai week end di gara in qualità di spettatore speciale. 🔗 Leggi su Sportface.it
Nel 2018 Valentino Rossi, a Sepang, fece una delle sue ultime gare da protagonista assoluto. In testa per 16 giri con un ritmo forsennato, cadde sul più bello consegnando il primo posto a Marquez in un ideale passaggio di consegne.
Vi ricordate quand'è l'ultima volta che la gente è scesa in strada spontaneamente in modo così massiccio ovunque in Italia? Eventi sportivi a parte io non ricordo nulla del genere.
Valentino Rossi fregato da Marquez: arriva lo scippo a sorpresa, terremoto Ducati - Valentino Rossi non avrà una seconda Ducati Desmosedici ufficiale. Riporta fuoristrada.it
Beffato Valentino Rossi: la Ducati affida la seconda moto ufficiale ad Alex Marquez - Nella prossima stagione Alex Marquez correrà in sella a una Ducati Desmosedici ufficiale. Si legge su virgilio.it