Ultimissime Juve LIVE | bianconeri alla ricerca del nuovo direttore sportivo tanti rumors su due profili dalla Premier League

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 2 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 settembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 ottobre 2025. Nuovo DS Juve, verrà inserita un’altra figura nell’organigramma dei bianconeri: il club sta facendo un ragionamento concreto su. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: bianconeri alla ricerca del nuovo direttore sportivo, tanti rumors su due profili dalla Premier League

In questa notizia si parla di: ultimissime - juve

Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato adesso può finire in Premier League! Le ultimissime

Ultimissime Juve LIVE: dopo il pareggio contro la Reggiana i bianconeri partono per il ritiro in Germania, l’elenco dei convocati

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani

Le ultimissime verso Villarreal Juve Qui - facebook.com Vai su Facebook

Quarto pareggio consecutivo per la #Juventus, che dopo essere riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale si fa beffare dall'ennesimo gol di testa per mano dell'ex #Veiga. Sono 11 le reti subite nelle ultime 5 gare, più di 2 a partita di media. Squadra priva di equi - X Vai su X

Villarreal Juve 2-2: partita pazza all’Estadio de la Ceramica, altro pareggio in Champions League per i bianconeri - Villarreal Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata di Champions League 2025/26 Dopo il pareggio all’esordio con il Borussia Dortmund, la J ... Scrive juventusnews24.com

Juventus, due punti con Borussia Dortmund e Villarreal sono meno del previsto: il cammino in Champions è già in salita - "Miracoli" e rimpianti ma dopo 180 minuti la Juventus ha meno punti di quelli immaginati: e adesso due sfide già fondamentali. Riporta ilbianconero.com