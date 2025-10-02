uisp in crescita la pallavolo e le arti marziali

È un settore in grande crescita, per numero di praticanti (i tesserati Uisp sono 1750), per numero di società (oltre 50 nel 2025), per appeal, anche sui più piccoli: stiamo parlando delle arti marziali, l’antico settore di attività Arti e Discipline Orientali, un fiore all’occhiello Uisp Modena non solo per l’attività tradizionale, ma anche perché da anni judo e karate sono uno strumento di solidarietà internazionale, grazie ai corsi attivati nella favela di Vila Mimosa, in Brasile, con Uisp Modena Solidarietà, corsi che hanno portato alla pratica sportiva oltre 100 ragazzi e per i quali il settore di attività raccoglie costantemente fondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

