UFO Robot Goldrake 50 anni da robottone spaziale

di Alessandro Spagnuolo UFO Robot Grendizer, noto in Italia come UFO Robot Goldrake (????????????, UFO Robo Gurendaiz?), è un’ opera fondamentale della storia degli anime*, divenne nel nostro paese un vero fenomeno di costume. Creata da Kiyoshi Nagai (???, Nagai Kiyoshi), noto a tutti come G? Nagai (???, Nagai G?), famoso per Devilman, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Mao Dante e tanti altri. Per la prima volta i robot giapponesi conquistarono il pubblico italiano, dando vita alla cosiddetta “generazione Goldrake” formata da bambini cresciuti negli anni ’70 e ’80. Il successo fu testimoniato dai numeri da record: in Italia i singoli di Goldrake furono tra i più venduti del 1978, con la canzone dal titolo “Ufo Robot” che superò le settecentomila copie e “Shooting Star” che ne superò il milione, confermando non solo il grande successo della serie animata ma anche di un vasto merchandising, rimanendo così un’icona nostalgica e il punto di partenza per molti interessi verso il mondo manga** e anime in Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it