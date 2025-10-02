UEFA Women’S Champions League 2025 2026 | Disney+ svela il team di cronisti
Disney+ ha svelato l’impressionante line-up di ESPN per la UEFA Women’s Champions League 202526, che al talento di esperti unisce la rinomata produzione di ESPN per offrire un’esperienza di visione premium agli appassionati di calcio di tutta Europa. Disney+ sarà l’unico spazio in Europa dove i tifosi potranno guardare tutte le 75 partite della competizione . L'articolo UEFA Women’S Champions League 20252026: Disney+ svela il team di cronisti proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
In questa notizia si parla di: uefa - women
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Obiettivo Live – Campionato Sprint UEFA Women’s EURO
Juventus Women, l’ottima Vangsgaard non basta: il cammino della Danimarca nella UEFA Women’s EURO 2025 termina qui! Il resoconto
UEFA Women’s Champions League 2025/26, la squadra di commentatori Disney+ - X Vai su X
- UEFA Women's Champions League: Sarà scontro sino all'ultimo gol per il Valerenga - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile Vai su Facebook
Uefa, la finale di Champions League 2027 non sarà più a Milano - Dispiace, ma non può sorprendere la decisione del Comitato Esecutivo dell'Uefa, riunito a Praga, di revocare l'assegnazione della finale di Champions 2027 allo stadio Meazza di Milano. Lo riporta sport.sky.it
Finale di UEFA Champions League 2025: tutto ciò che c'è da sapere - La finale della massima competizione calcistica europea torna a Monaco di Baviera per la prima volta dal 2012, quando il Chelsea si è aggiudicato ... it.uefa.com scrive