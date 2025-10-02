Udine rafforzati i controlli in viale Ungheria scoperto deposito di droga in un appartamento

Udine, viale Ungheria: scoperto deposito di droga, arrestato 27enne. Intensificati i controlli, identificate oltre 200 persone. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Udine, rafforzati i controlli in viale Ungheria scoperto deposito di droga in un appartamento

In questa notizia si parla di: udine - rafforzati

UDINE | VIOLENTA RISSA IN VIA LONGARONE: FERITO GRAVEMENTE UN NIGERIANO – Violenta rissa alle luci dell’alba all’esterno di un locale a Udine. Ferito un nigeriano. - Clicca qui video e articolo completo: https://tv12.medianordest.it/32230/udine - facebook.com Vai su Facebook

Controlli serrati in Borgo Stazione: denunciato uomo ubriaco con una lama, daspo urbana per altri due - I controlli della Polizia partiti mercoledì 24 settembre sono proseguiti fino a venerdì in viale Ungheria e viale Europa Unita, con l’identificazione di circa 220 persone e alcune perquisizioni person ... Lo riporta udinetoday.it

Udine, "ritrovo di pregiudicati", chiuso per 10 giorni bar di viale Ungheria - Il locale è uno dei pubblici esercizi del centro cittadino controllati dalla Polizia nei giorni scorsi ... Come scrive rainews.it