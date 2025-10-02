Udine insicura Anzil accusa il sindaco il Comune | Collaboriamo con prefetto e questura

“La situazione di degrado in cui Udine è sprofondata da mesi mi addolora e non mi può lasciare indifferente. La sicurezza rappresenta oggi una vera emergenza che non può essere né negata né sottovalutata”. Con queste parole il vicegovernatore Mario Anzil (FdI) è intervenuto in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

