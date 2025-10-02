Udine il Comitato per la Palestina non si arrende | No a Italia-Israele
Il Comitato per la Palestina – Udine torna a farsi sentire in vista della partita Italia–Israele, in programma il 14 ottobre 2025 allo stadio Friuli. Attraverso un documento pubblico, il gruppo ribadisce la richiesta di non disputare l’incontro, giudicando “irricevibile” la proposta di devolvere. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Udine, il Comitato per la Palestina non si arrende: "No a Italia-Israele" - Il gruppo attivo in città conferma il corteo per il 14 ottobre e invita tifosi e associazioni sportive a disertare lo stadio Friuli. Da udinetoday.it
