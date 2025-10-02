Ucraina Zelensky | Sito nucleare di Chernobyl senza elettricità per oltre tre ore dopo attacco russo deliberato
Vertice Ue Copenaghen, Danimarca: "Abbiamo il mandato per abbattere i droni, la guerra ibrida riguarda tutti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #1ottobre 2025 - #Flotilla #GlobalSumudFlotilla #Gaza #Israele #Netanyahu #ONU #Katz #Trump #Russia #Ucraina #Zelensky #Kharkiv #PapaLeoneXIV #Ocone
#Ucraina , l'allarme di #Zelensky: "Situazione critica" nella centrale #nucleare di #Zaporizhzhia
