Ucraina Zelensky | Sito nucleare di Chernobyl senza elettricità per oltre tre ore dopo attacco russo deliberato | G7 | Misure contro chi aumenta l' acquisto di petrolio da Mosca
Vertice Ue Copenaghen, Danimarca: "Abbiamo il mandato per abbattere i droni, la guerra ibrida riguarda tutti".
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina
Ucraina, Zelensky: "Sito nucleare di Chernobyl senza elettricità per oltre tre ore dopo attacco russo deliberato" - Il sito nucleare di Chernobyl, in Ucraina, è rimasto senza elettricità per oltre tre ore a causa di un attacco russo contro una sottostazione energetica a ...
Zelensky: Settimo giorno di emergenza nella centrale nucleare di Zaporizhia - "E' il settimo giorno, non era mai accaduto prima, di emergenza presso la centrale nucleare di Zaporizhia.