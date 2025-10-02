Ucraina vertice in Danimarca Cos’è la ‘guerra ibrida’ di Mosca

A Copenaghen, il vertice della Comunità Politica Europea: al centro dei colloqui il conflitto in Ucraina e la guerra ibrida di Mosca, che oggi accusa Italia, Germania e Giappone di sostenere regimi fascisti. Servizio di Vito D’Ettorre e Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, vertice in Danimarca. Cos’è la ‘guerra ibrida’ di Mosca

Dopo il vertice in Alaska la pace in Ucraina è più vicina?

Roma EUR completamente bloccata per il vertice sulla ricostruzione dell’Ucraina

Ucraina, Zelensky riceve Kellogg a Kiev: «Colloquio produttivo, ringrazio Trump». Poi annuncia il cambio al vertice del governo

Incursioni di droni in Danimarca, Parigi indaga su petroliera fantasma russa. Vertice Ue a Copenaghen, arrivano esperti ucraini e sistemi di difesa alleati - Parigi sta indagando sulla Pushpa, battente bandiera del Benin, ma si sospetta sia nave della flotta ombra di Mosca: era vicino nelle acque territoriali danesi durante il volo dei misteriosi droni. Lo riporta quotidiano.net

GUERRA IN UCRAINA, IN DANIMARCA SI TIENE IL VERTICE DELL’UNIONE EUROPEA - I Ventisette Paesi membri dell’Unione europea si confrontano in un contesto straordinario. Da opinione.it