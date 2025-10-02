Ucraina vertice a Copenaghen Attacchi russi Kiev si difende

Tv2000.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Copenaghen, in Danimarca, proseguono gli incontri tra i leader europei. Un vertice che vede al centro soprattutto la guerra in Ucraina. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

In questa notizia si parla di: ucraina - vertice

