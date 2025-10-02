Ucraina Trump tende la mano a Zelensky | dagli Usa informazioni di intelligence a Kiev per colpire infrastrutture energetiche in Russia

2 ott 2025

Washington sta valutando anche la richiesta ucraina di dotarsi dei missili Tomahawk, con una gittata di 2.500 km, in grado di raggiungere Mosca e gran parte della Russia europea se lanciati dal territorio ucraino Gli Stati Uniti tendono ancora la mano a Kiev. L’amministrazione del presidente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

