Ucraina | sostenibilità debito resta critica mentre FMI accelera su negoziati

Il quadro macroeconomico in Ucraina continua a peggiorare, aggravato da una guerra che non mostra segnali di attenuarsi. Per questo Scope Ratings ha rivisto al ribasso la crescita prevista per il 2025 al 2,0% dal 2,5% precedente, con un modesto rimbalzo al 2,25% nel 2026. Tuttavia, il vero nodo resta la dinamica fiscale: i deficit consolidati si attestano al 18,3% del PIL quest’anno e al 15,3% il prossimo, livelli insostenibili senza un flusso costante di aiuti esterni. Di conseguenza, il debito pubblico salirà ben oltre il 95% del PIL entro fine anno, a fronte del 91,2% di fine 2024 e del 49% nel 2021. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

