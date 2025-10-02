Ucraina | sostenibilità debito resta critica mentre FMI accelera su negoziati
Il quadro macroeconomico in Ucraina continua a peggiorare, aggravato da una guerra che non mostra segnali di attenuarsi. Per questo Scope Ratings ha rivisto al ribasso la crescita prevista per il 2025 al 2,0% dal 2,5% precedente, con un modesto rimbalzo al 2,25% nel 2026. Tuttavia, il vero nodo resta la dinamica fiscale: i deficit consolidati si attestano al 18,3% del PIL quest’anno e al 15,3% il prossimo, livelli insostenibili senza un flusso costante di aiuti esterni. Di conseguenza, il debito pubblico salirà ben oltre il 95% del PIL entro fine anno, a fronte del 91,2% di fine 2024 e del 49% nel 2021. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: ucraina - sostenibilit
La resilienza ucraina passa anche attraverso la moda Di @Besseghini20403 Linkiesta Etc https://linkiesta.it/2025/09/ucraina-moda-sostenibilita-resilienza-tradizione-fashion-for-freedom/… via @Linkiesta - X Vai su X
Che succede alle politiche sulla sostenibilità nell'era di Donald Trump? Ne ha parlato a Progress Luca Raffaele, Presidente di Verso e Direttore generale di NeXt - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina: sostenibilità debito resta critica mentre FMI accelera su negoziati - Il quadro macroeconomico in Ucraina continua a peggiorare, aggravato da una guerra che non mostra segnali di attenuarsi. quifinanza.it scrive
Ucraina, sostenibilità del debito sempre più critica: l'FMI accellera suoi nuovi negoziati - Il quadro macroeconomico ucraino continua a peggiorare, aggravato da una guerra che non mostra segnali di attenuarsi. Scrive teleborsa.it