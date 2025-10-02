(Agenzia Vista) Copenaghen, 02 ottobre 2025 “Guarda cosa è successo con le incursioni nello spazio aereo in Polonia ed Estonia. Abbiamo reagito come NATO e anche come Polonia ed Estonia come alleati, esattamente come dovremmo fare, ovvero neutralizzare le minacce, valutare se la minaccia sia a un livello tale da richiedere ulteriori interventi.” Così il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, a margine dell'Incontro della Comunità Politica Europea (CPE) a Copenhagen, Danimarca. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, Rutte (Nato): Droni russi in Polonia? Mosca ha notato che siamo addestrati