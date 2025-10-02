Ucraina Putin | Daremo una risposta convincente alla militarizzazione dell’Europa

Botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Il presidente ucraino ribadisce la necessità che l’Europa risponda alla Russia e ai suoi droni che “si sono spinti troppo oltre”. Il leader del Cremlino ha invece affermato che la risposta alla “militarizzazione del Vecchio Continente sarà convincente”. Zelensky: “Droni russi si sono spinti oltre”. “Purtroppo, vediamo tutti che la Russia sta predisponendo le sue azioni distruttive. E ciò che conta di più per la sicurezza dell’Europa ora è la volontà politica, e questo è stato il tema principale di oggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

Trump: "Manderò i missili Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

ucraina putin daremo rispostaGuerra Ucraina Russia, Putin: "Risposta convincente a militarizzazione dell'Europa". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin: 'Risposta convincente a militarizzazione dell'Europa'. Scrive tg24.sky.it

ucraina putin daremo rispostaPutin: «La guerra? Tutto cambia, ma è impossibille credere che vogliamo attaccare l'Europa». Zelensky: dice bugie - «Viviamo un tempo in cui tutto sta cambiando molto velocemente» e bisogna essere «pronti a tutto quello che può succedere». Come scrive ilmessaggero.it

