Botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Il presidente ucraino ribadisce la necessità che l’Europa risponda alla Russia e ai suoi droni che “si sono spinti troppo oltre”. Il leader del Cremlino ha invece affermato che la risposta alla “militarizzazione del Vecchio Continente sarà convincente”. Zelensky: “Droni russi si sono spinti oltre”. “Purtroppo, vediamo tutti che la Russia sta predisponendo le sue azioni distruttive. E ciò che conta di più per la sicurezza dell’Europa ora è la volontà politica, e questo è stato il tema principale di oggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Putin: “Daremo una risposta convincente alla militarizzazione dell’Europa”