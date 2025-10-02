Ucraina Mosca | Risposta appropriata se missili Tomahawk Usa a Kiev
Mosca risponderà “in modo adeguato” se i missili da crociera Usa Tomahawk saranno trasferiti a Kiev. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Le discussioni nell’Unione europea riguardo all’uso di beni russi congelati assomigliano al comportamento di una gang” ha poi sottolineato Peskov secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “È come una banda: alcuni fanno da palo, altri rubano e altri, come il Belgio, gridano: ‘Ragazzi, condividiamo la responsabilità’. È così che appare, se vogliamo essere onesti”, ha detto Peskov, aggiungendo che tali azioni non rimarranno senza risposta e che Mosca farà tutto il possibile per garantire che “coloro che sono coinvolti in queste azioni illegali si assumano la responsabilità legale e ogni altra responsabilità possibile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ucraina - mosca
Mattarella: «L’Ucraina non è sola». Impegni per 10 miliardi, Meloni: "Pressioni su Mosca"
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov
UCRAINA | Droni e uso degli asset, l'Ue in pressing su Mosca. Cieli blindati a Copenaghen. Meloni vola con lo spettro Flotilla #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Mosca accusa: “Provocazione con Polonia e Ucraina” - X Vai su X
Ucraina, Mosca: “Risposta appropriata se missili Tomahawk Usa a Kiev - Mosca risponderà "in modo adeguato" se i missili da crociera Usa Tomahawk saranno trasferiti a Kiev. Da lapresse.it
Guerra Ucraina Russia, Cremlino: "Risposta appropriata se missili Tomahawk a Kiev". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Cremlino: 'Risposta appropriata se missili Tomahawk a Kiev'. Secondo tg24.sky.it