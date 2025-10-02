Ucraina Mosca | Risposta appropriata se missili Tomahawk Usa a Kiev

Lapresse.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca risponderà “in modo adeguato” se i missili da crociera Usa Tomahawk saranno trasferiti a Kiev. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Le discussioni nell’Unione europea riguardo all’uso di beni russi congelati assomigliano al comportamento di una gang” ha poi sottolineato Peskov secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “È come una banda: alcuni fanno da palo, altri rubano e altri, come il Belgio, gridano: ‘Ragazzi, condividiamo la responsabilità’. È così che appare, se vogliamo essere onesti”, ha detto Peskov, aggiungendo che tali azioni non rimarranno senza risposta e che Mosca farà tutto il possibile per garantire che “coloro che sono coinvolti in queste azioni illegali si assumano la responsabilità legale e ogni altra responsabilità possibile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina mosca risposta appropriata se missili tomahawk usa a kiev

© Lapresse.it - Ucraina, Mosca: “Risposta appropriata se missili Tomahawk Usa a Kiev

In questa notizia si parla di: ucraina - mosca

Mattarella: «L’Ucraina non è sola». Impegni per 10 miliardi, Meloni: "Pressioni su Mosca"

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov

ucraina mosca risposta appropriataUcraina, Mosca: “Risposta appropriata se missili Tomahawk Usa a Kiev - Mosca risponderà "in modo adeguato" se i missili da crociera Usa Tomahawk saranno trasferiti a Kiev. Da lapresse.it

ucraina mosca risposta appropriataGuerra Ucraina Russia, Cremlino: "Risposta appropriata se missili Tomahawk a Kiev". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Cremlino: 'Risposta appropriata se missili Tomahawk a Kiev'. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Mosca Risposta Appropriata