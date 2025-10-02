Kiev, 2 ott. (Adnkronos) - Un attacco russo a un impianto energetico nella città di Slavutych, nell'oblast' di Kiev, ha causato ieri un blackout durato diverse ore nella centrale nucleare di Chernobyl. Lo ha riferito il ministero dell'Energia ucraino. Interruzioni di corrente si sono registrate anche nella città di Slavutych e in alcune zone della vicina Oblast' di Chernihiv. Il ministero dell'Energia ha inoltre segnalato una "situazione di emergenza" in diverse strutture all'interno della centrale di Chernobyl, aggiungendo che, a causa di sovratensioni, la struttura che isola il quarto reattore distrutto della centrale nucleare e impedisce il rilascio di materiali radioattivi nell'ambiente, è rimasto senza elettricità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Kiev, 'attacco russo ha provocato blackout a centrale di Chernobyl'