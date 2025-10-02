Ucraina | Kiev ' attacco russo ha provocato blackout a centrale di Chernobyl'

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kiev, 2 ott. (Adnkronos) - Un attacco russo a un impianto energetico nella città di Slavutych, nell'oblast' di Kiev, ha causato ieri un blackout durato diverse ore nella centrale nucleare di Chernobyl. Lo ha riferito il ministero dell'Energia ucraino. Interruzioni di corrente si sono registrate anche nella città di Slavutych e in alcune zone della vicina Oblast' di Chernihiv. Il ministero dell'Energia ha inoltre segnalato una "situazione di emergenza" in diverse strutture all'interno della centrale di Chernobyl, aggiungendo che, a causa di sovratensioni, la struttura che isola il quarto reattore distrutto della centrale nucleare e impedisce il rilascio di materiali radioattivi nell'ambiente, è rimasto senza elettricità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina kiev attacco russo ha provocato blackout a centrale di chernobyl

© Iltempo.it - Ucraina: Kiev, 'attacco russo ha provocato blackout a centrale di Chernobyl'

In questa notizia si parla di: ucraina - kiev

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Mattarella: "Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola"

ucraina kiev attacco russoUcraina: Kiev, 'attacco russo ha provocato blackout a centrale di Chernobyl' - Un attacco russo a un impianto energetico nella città di Slavutych, nell'oblast' di Kiev, ha causato ieri un blackout ... Segnala iltempo.it

ucraina kiev attacco russoGuerra Ucraina, Trump ha autorizzato Kiev a «lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia». Berlino: Mosca sempre più pericolosa per la Nato - Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, intervenendo al vertice della sicurezza a Varsavia. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Kiev Attacco Russo