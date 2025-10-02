Ucraina cresce in Ue consenso su prestito con asset russi Macron frena
(Adnkronos) – Nell'Ue c'è un "consenso crescente" sull'idea di far pagare i costi della guerra in corso in Ucraina non solo ai "contribuenti europei", ma anche alla Russia, che è lo Stato aggressore. Secondo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, i suoi servizi hanno individuato un modo "giuridicamente solido" per utilizzare i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ucraina - cresce
Ucraina, Zelensky firma una legge che agita Bruxelles. Mentre a Istanbul si tratta per la pace cresce la protesta interna
Ucraina sotto attacco, ancora 20 morti nella notte: cresce la tensione tra Trump e Putin
Putin vede Robert Fico a Pechino: "Mai detto no all’Ucraina nell'Ue". Ma Rutte lancia l’allarme: "L'esercito russo cresce"
Un sentito grazie all’ambasciatore Yaroslav Melnyk per l’amicizia sincera e la straordinaria collaborazione durante il suo mandato. La solidarietà tra Ucraina e Polonia è un legame profondo che continuerà a crescere. Con gratitudine e stima. # Vai su X
Tg3. . L'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca e le successive tensioni con la Nato hanno cambiato la vita di chi abita al confine con la Russia, dove cresce l'allarme. Il Tg3 è andato tra i Setos, minoranza etnica in Estonia L'inviato Giammarco Sicuro per l'ed - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, cresce in Ue consenso su prestito con asset russi. Macron frena - Nell'Ue c'è un "consenso crescente" sull'idea di far pagare i costi della guerra in corso in Ucraina non solo ai "contribuenti europei", ma anche alla Russia, che è lo Stato aggressore. Si legge su cn24tv.it
Costa al lavoro per superare il veto ungherese sull’ingresso di Moldavia e Ucraina in Ue: l’indiscrezione di Politico - Il presidente del Consiglio europeo propone di utilizzare la maggioranza qualificata per avviare i negoziati di adesione, bypassando l'unanimità ... ilfattoquotidiano.it scrive