Uccise tre prostitute a Roma arriva la perizia finale | De Pau imputabile e capace di intendere e volere

Giandavide De Pau, il killer che uccise due prostitute e un trans nel novembre del 2022 nel quartiere Prati a Roma, è capace di intendere e volere. Lo hanno stabilito i tre periti incaricati dalla Corte di assise di Roma di esaminare l’ex autista di Michele Senese. La perizia: “Nessun disturbo psichiatrico maggiore”. I tre periti, Eugenio Aguglia, Roberto Catanesi e Gabriele Mandarelli, nelle novanta pagina depositate oggi, esaminano tutta la storia di De Pau e lo definiscono “un border antisociale consumatore abituale di cocaina”. Leggi anche La strage della riunione di condominio e il killer di Prati: c'è una legge che va cambiata subito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Uccise tre prostitute a Roma, arriva la perizia finale: “De Pau imputabile e capace di intendere e volere”

