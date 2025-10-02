Uccise la cognata a coltellate È solo seminfermo | chiesti 20 anni

Soltanto seminfermo di mente, chiesta la condanna a 20 anni di carcere e 10 anni di residenza psichiatrica per l’esecuzione della misura di sicurezza sulla pericolosità sociale. Così ha concluso ieri la pm della Procura di Monza, Sara Mantovani, per Giuseppe Caputo, il 62enne che il 24 ottobre dell’anno scorso ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione a Nova Milanese la cognata 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nella sua abitazione ed è stata aggredita dallo zio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise la cognata a coltellate. È solo seminfermo: chiesti 20 anni

In questa notizia si parla di: uccise - cognata

Femminicidio Nicoletta e Renèe a Cisterna di Latina, ergastolo a ex finanziere che uccise suocera e cognata

Cisterna di Latina, uccise suocera e cognata dopo lite con la fidanzata: condannato all’ergastolo

Uccise la cognata Giovanna Chinnici a Nova Milanese, la nuova perizia: è solo seminfermo di mente

Uccise la cognata Giovanna Chinnici a Nova Milanese, la nuova perizia: è solo seminfermo di mente - Dopo l’ultimo documento medico, per Giuseppe Caputo la Procura di Monza ha chiesto 20 anni di carcere e 10 anni di struttura psichiatrica giudiziaria ... msn.com scrive