Uccise il cognato e bruciò il corpo Maiorino condannato a 24 anni La figlia in lacrime Troppo poco non è giusto

Pistoia, 2 ottobre 2025 – È arrivata dopo sei ore di camera di consiglio la sentenza per il processo sull’omicidio di Alessio Cini, il 57enne tecnico della Microtex di Prato, preso a sprangate e dato alle fiamme nel cortile della sua villetta, in via dei Baldi alla Ferruccia di Agliana, all’alba dell’8 gennaio del 2024, tra i vivai della piana pistoiese. Uno dei delitti più brutali che il territorio pistoiese ricordi. Per quella morte, il sostituto procuratore Leonardo De Gaudio, che ha diretto le indagini dei carabinieri di Pistoia, aveva chiesto per il cognato della vittima, Daniele Maiorino, 59 anni operaio, arrestato dopo dieci giorni, l’ ergastolo, il massimo della pena contestando la crudeltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

