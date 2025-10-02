Uccise a coltellate la cognata per un parcheggio | la nuova perizia su Giuseppe Caputo e le liti in famiglia

Secondo una nuova perizia sarebbe parzialmente capace di intendere e volere Giuseppe Caputo, 62 anni, che il 22 ottobre 2024 ha ucciso la cognata e vicina di casa Giovanna Chinnici a Nova Milanese: rischia ora 20 anni di carcere. La donna era intervenuta per difendere la figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

