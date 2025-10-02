Una delle saghe che ha segnato gli scaffali e il grande schermo all’alba degli anni Duemila abbandona la carta per indossare nuovi abiti: dal 24 ottobre, i capitoli di Twilight saranno disponibili in esclusiva in formato audio, pronti a far battere di nuovo il cuore di chi, allora adolescente, oggi si è fatto adulto. Oltre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Twilight torna in cuffia: la saga diventa audiolibro con doppiatori d’eccezione