twilight arriva in versione audio con le voci di martina levato e guglielmo scilla

(Adnkronos) – A vent’anni dall’uscita del primo libro di Twilight, Audible celebra l’anniversario riportando in vita la saga cult di Stephenie Meyer in una nuova versione audio esclusiva. Dal 24 ottobre, il pubblico potrà ascoltare Twilight su Audible.it: la voce della booktoker Martina Levato interpreterà Bella Swan, protagonista del romanzo edito in Italia da Fazi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

