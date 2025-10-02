Twilight arriva in versione audio con le voci di Martina Levato e Guglielmo Scilla

(Adnkronos) – A vent'anni dall'uscita del primo libro di Twilight, Audible celebra l'anniversario riportando in vita la saga cult di Stephenie Meyer in una nuova versione audio esclusiva. Dal 24 ottobre, il pubblico potrà ascoltare Twilight su Audible.it: la voce della booktoker Martina Levato interpreterà Bella Swan, protagonista del romanzo edito in Italia da Fazi .

L’attesa è finita, «Twilight – edizione deluxe ventesimo anniversario» di Stephenie Meyer arriva oggi in tutte le librerie fisiche e online! Traduzione di Luca Fusari Per il ventesimo anniversario dalla pubblicazione di «Twilight», in uscita in contemporanea con g - facebook.com Vai su Facebook

La saga di Twilight arriva su Amazon Audible: ascoltatela gratis con questa offerta - Audible è ora gratuito e se vi serve un motivo per provare il servizio di Amazon eccolo: Twilight e tutti i suoi seguiti sono in arrivo sul servizio, compreso Midnight Sun. Lo riporta multiplayer.it

Twilight, l’evento streaming della saga di Lionsgate arriva su YouTube per la prima volta in assoluto - Twilight, la maratona streaming della saga arriva su YouTube . Secondo tvserial.it