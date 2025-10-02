Tv Netflix e BBC annunciano il sequel di Peaky Blinders

Roma, 2 ott. (askanews) – La serie “Peaky Blinders” tornerà su Netflix e sulla BBC, raccontando la storia di una nuova generazione di Shelby, firmata dallo sceneggiatore e creatore Steven Knight. Sono state annunciate due nuove serie, ciascuna composta da 6 episodi da 60 minuti che saranno girate ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham. Entrambe saranno prodotte da Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness, Grantchester) e da Garrison Drama (Peaky Blinders S1-6, The Peaky Blinders Film). La linea temporale del sequel seguirà gli eventi dell’atteso film di “Peaky Blinders”, attualmente in post-produzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

