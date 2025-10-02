Tv arriva Suits LA | spin-off del celebre legal drama

Ildenaro.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 ott. (askanews) – ArrivaSuits LA” spin-off dell’amatissimo legal drama “Suits”, in onda dal 2011 al 2019 per nove stagioni, letteralmente esploso sulle piattaforme negli ultimi anni, tanto da essere stato nel 2023 la serie più vista in streaming negli Stati Uniti. Debutta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 3 ottobre. Ambientata nello stesso mondo dei brillanti avvocati della serie madre, lo spin-off cambia costa spostando a Ovest, da New York a Los Angeles, il nuovo studio legale al centro del racconto. Racconta infatti una storia completamente nuova, con ambientazione e protagonisti inediti, pur mantenendo il legame con l’universo originale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arriva - suits

tv arriva suits spin“Suits LA”, lo spinoff di Suits arriva su Sky Serie - off dell’amatissimo legal drama “Suits”, in onda dal 2011 al 2019 per nove stagioni e letteralmente esploso sulle piattaforme negli ultimi anni – nel 2023 è stata la serie più vista in streaming ... Segnala teleblog.it

tv arriva suits spinTv, arriva "Suits LA": spin-off del celebre legal drama - off dell'amatissimo legal drama 'Suits', in onda dal 2011 al 2019 per nove stagioni, ... Si legge su spettacoli.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Tv Arriva Suits Spin