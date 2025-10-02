Tv arriva Suits LA | spin-off del celebre legal drama
Roma, 2 ott. (askanews) – Arriva “Suits LA” spin-off dell’amatissimo legal drama “Suits”, in onda dal 2011 al 2019 per nove stagioni, letteralmente esploso sulle piattaforme negli ultimi anni, tanto da essere stato nel 2023 la serie più vista in streaming negli Stati Uniti. Debutta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 3 ottobre. Ambientata nello stesso mondo dei brillanti avvocati della serie madre, lo spin-off cambia costa spostando a Ovest, da New York a Los Angeles, il nuovo studio legale al centro del racconto. Racconta infatti una storia completamente nuova, con ambientazione e protagonisti inediti, pur mantenendo il legame con l’universo originale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
