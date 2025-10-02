Tuttosport – Non mi è mai capitato Credo sia un evento quasi unico

2025-10-02 21:30:00 Flash news da TS: ROMA – “ Non mi era mai capitato di sbagliare tre rigori nella stessa occasione. È una situazione quasi unica, casuale. È successo e ha compromesso il risultato, perché nel secondo tempo abbiamo spinto forte, rischiando qualcosa. Quel rigore poteva dare una svolta positiva alla partita. Ma credo che usciamo comunque con qualche valore in più “. Lo ha detto a Sky Sport il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, al termine del match di Europa League perso contro il Lilla, parlando del penalty sbagliato due volte da Dovbyk e poi da Soulè. “ Ripercussioni negative? Siamo uomini di sport e non bisogna abbattersi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

