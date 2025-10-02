Tuttosport – Juve punti persi Gatti fa bene a reagire così Yildiz? Ha paura di volare

2025-10-02 10:09:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: La Juventus non va oltre il 2-2 contro il Villarreal e trova il secondo pareggio consecutivo in Champions League. Nel post-partita, dopo il duro sfogo di Federico Gatti, anche Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, ha commentato la gara ai microfoni di Prime Video: “ Sono due punti persi, che in classifica possono pesare molto”, ha detto la capitana bianconera riferendosi alla prestazione della squadra di Tudor. “Gatti fa bene a reagire così, ora testa al Milan”. Sullo sfogo di Gatti, Girelli ha aggiunto: “Ci sta, perchè quello che ha detto è tutto vero, ma se vogliamo guardare il lato positivo, può essere un qualcosa che smuove anche per il campionato “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

