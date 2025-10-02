Tutto quello che c’è da sapere sugli scioperi del 2 e 3 ottobre

Il 2 e 3 ottobre è in programma un sciopero generale nazionale che avrà impatti rilevanti soprattutto nel settore dei trasporti. L’agitazione coinvolgerà varie categorie lavorative e punta a esprimere una protesta contro l’occupazione della Striscia di Gaza e il blocco della Flotilla da parte di Israele. Le modalità dello sciopero sono le seguenti: inizierà alle 21 di giovedì 2 ottobre e proseguirà per 24 ore, con termine previsto alle 20,59 di venerdì 3 ottobre. Nel settore ferroviario saranno garantiti i servizi minimi nei momenti di punta: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I treni già in viaggio all’inizio dello sciopero potranno proseguire, a condizione che raggiungano la destinazione entro sessanta minuti dall’avvio dell’agitazione; altrimenti potranno fermarsi in stazioni intermedie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it