tutto pronto per il patrono

Sono stati illustrati ieri gli eventi e le iniziative per le celebrazioni di San Benedetto Martire, patrono di San Benedetto del Tronto, la cui festa ricorrerà il prossimo 13 ottobre. Un calendario ricco, che unisce tradizione religiosa e momenti di aggregazione civile, coinvolgendo l’intera comunità. Il programma religioso prenderà avvio l’8 ottobre con la XIII Camminata del Santo Patrono curata dall’U.S. Acli Marche. Nei giorni successivi si alterneranno messe, incontri e momenti di riflessione, fino alla solenne processione del 13 ottobre, che partirà dalla Cattedrale di Santa Maria della Marina per arrivare alla chiesa abaziale di San Benedetto Martire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

