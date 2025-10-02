Tutto pronto per il patrono
Sono stati illustrati ieri gli eventi e le iniziative per le celebrazioni di San Benedetto Martire, patrono di San Benedetto del Tronto, la cui festa ricorrerà il prossimo 13 ottobre. Un calendario ricco, che unisce tradizione religiosa e momenti di aggregazione civile, coinvolgendo l’intera comunità. Il programma religioso prenderà avvio l’8 ottobre con la XIII Camminata del Santo Patrono curata dall’U.S. Acli Marche. Nei giorni successivi si alterneranno messe, incontri e momenti di riflessione, fino alla solenne processione del 13 ottobre, che partirà dalla Cattedrale di Santa Maria della Marina per arrivare alla chiesa abaziale di San Benedetto Martire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tutto - pronto
Fiumicino, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Darsena
Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”, tutto pronto per la nuova avventura con la Roma
A Siena è il giorno del Palio, tutto pronto per le mille emozioni della Piazza
È tutto pronto: concorrenti, personaggi bizzarri e il quiz finale che ribalta tutto INIZIA ORA #AvantiUnAltro! Le nuove puntate vi aspettano tutti i giorni alle 18.45 su #Canale5 e su Mediaset Infinity! - X Vai su X
È tutto pronto per il mio nuovo spettacolo! Ci vediamo il 4, 5 e 7 ottobre a Milano per poi teletrasportarci in tutti i teatri italiani. Non mancate il futuro è prossimo! @friendsandpartners @rtl1025 #ESeDomani #GiorgioPanariello - facebook.com Vai su Facebook
Festa dell’Angelo Custode, appuntamenti a Priolo: The Kolors, Danilo Sacco e Scarroccia - Stasera, mercoledi 1 ottobre, alle ore 21:00, spettacolo di danza “Tra Linee e Corpi, ISTANTI COREOGRAFICI” di Stu ... Come scrive siracusaoggi.it
Corigliano-Rossano si prepara a celebrare San Nilo, co-patrono della città - Le celebrazioni solenni di venerdì 26 settembre si concluderanno con la tradizionale consegna delle chiavi al Santo ... ecodellojonio.it scrive