Tutto pronto per il Beer & Food Festival
Sabato 4 e domenica 5 ottobre, la suggestiva cornice della Casa della Vigna, in via Caprioli a Cervino, ospiterà il Beer & Food Festival, un evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della Valle di Suessola e alla promozione di un turismo rurale autentico, tra natura. 🔗 Leggi su Casertanews.it
