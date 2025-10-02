Tutto il fascino del talento femminile | I muri da abbattere di Domiziana

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane cantautrice e una band alternative-rock per riaccendere i fari sulle nuove proposte artistiche, di musica originale e legate al talento femminile. Un doppio concerto per scoprire realtà emergenti nel panorama della musica indipendente, in uno spazio che dà loro l’opportunità di suonare dal vivo brani inediti. Partirà stasera una nuova edizione della rassegna “ Ladies Vibes “, ospitata dal The Bank di Monza e curata dal noto produttore monzese Pietro Foresti, già premiato al Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, come produttore rock dell’anno, con una carriera costellata di dischi d’oro e di platino e conosciuto anche per aver lanciato artiste come Sarah Toscano, già vincitrice di “Amici“ e quest’anno in gara al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tutto il fascino del talento femminile i muri da abbattere di domiziana

© Ilgiorno.it - Tutto il fascino del talento femminile: "I muri da abbattere" di Domiziana

In questa notizia si parla di: tutto - fascino

A Cortina d’Ampezzo il fascino dell’oro nella mostra in ‘….Tutto ciò che luccica’

Effetto sole tra i capelli: la conduttrice della Mostra del Cinema 2025 sfoggia una tonalità di biondo sunkissed dal fascino naturale, tutto da copiare

Tutto il fascino dell'Antico: incontri targati Anassilaos a settembre

tutto fascino talento femminileTutto il fascino del talento femminile: "I muri da abbattere" di Domiziana - rock per riaccendere i fari sulle nuove proposte artistiche, di musica originale e legate al talento femminile. Riporta ilgiorno.it

Mondiale femminile tutto da vedere: 'Sarà storico' - E' la Rugby World Cup 2026 in Inghilterra, che batterà ogni record di pubblico e interesse (anche quello da parte ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tutto Fascino Talento Femminile