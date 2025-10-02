Tutto il fascino del talento femminile | I muri da abbattere di Domiziana

Una giovane cantautrice e una band alternative-rock per riaccendere i fari sulle nuove proposte artistiche, di musica originale e legate al talento femminile. Un doppio concerto per scoprire realtà emergenti nel panorama della musica indipendente, in uno spazio che dà loro l’opportunità di suonare dal vivo brani inediti. Partirà stasera una nuova edizione della rassegna “ Ladies Vibes “, ospitata dal The Bank di Monza e curata dal noto produttore monzese Pietro Foresti, già premiato al Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, come produttore rock dell’anno, con una carriera costellata di dischi d’oro e di platino e conosciuto anche per aver lanciato artiste come Sarah Toscano, già vincitrice di “Amici“ e quest’anno in gara al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

