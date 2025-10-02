– Un grave incidente stradale ha scosso la mattinata italiana lungo la statale Aurelia, trasformando una giornata ordinaria in una delle più tragiche degli ultimi mesi. Quello che sembrava essere il consueto traffico mattutino è stato interrotto da un violento scontro frontale tra un pullman carico di persone e un furgone, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico: tre morti e cinque feriti. La zona, situata nei pressi del comune di Grosseto, è subito diventata teatro di un’intensa attività di soccorso e indagine. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Tutti morti”. Frontale spaventoso in Italia, é tragedia