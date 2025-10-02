Tutti i giochi PlayStation raccontano la stessa storia composta da vendetta e dolore?

Negli ultimi anni i giochi PlayStation hanno saputo conquistare pubblico e critica con avventure spettacolari, cinematografiche e tecnicamente raffinate. Tuttavia, sempre più giocatori e analisti iniziano a notare un tratto comune nelle produzioni dei PlayStation Studios: l’ossessione per storie segnate da dolore, perdita e desiderio di vendetta. Se un tempo le esclusive Sony offrivano mondi e toni diversificati, oggi molti titoli sembrano declinare le stesse emozioni in vari contesti narrativi. IGN segnala che un esempio recente è Ghost of Yotei, dove la protagonista Atsu affronta un viaggio di vendetta per la morte dei genitori. 🔗 Leggi su Game-experience.it

